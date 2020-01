Stad trekt 900 euro uit voor noodhulp AHK

450 euro gaat naar Viva Salud, een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van de aardbevingen op het eiland Mindanano in de Filipijnen. Daarnaast gaat ook nog eens eenzelfde bedrag naar Dokters van de Wereld. Zij ontfermen zich over mensen die besmet raakten door het ebola-virus in Oost-Congo. een noodsituatie die volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een internationale reikwijdte heeft. De initiatieven werden gekozen door de Wereldraad geselecteerd op 20 november.