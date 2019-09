Stad pakt uit met Prijs voor Allergrootste Dierenvriend Joyce Mesdag

05 september 2019

De stad Menen lanceert de ‘Prijs voor de Allergrootste Dierenvriend’. “Elke dag zetten tientallen mensen zich vrijwillig in voor dieren en hun welzijn”, zegt schepen Virginie Breye. “Team 8930 vindt dat echte dierenliefde waardering verdient. Daarom willen we de allergrootste dierenvriend van Menen op gepaste manier in de bloemetjes zetten.” De lancering van de prijs gaat meteen gepaard met een oproep. “Ken jij een persoon of organisatie die het afgelopen jaar iets speciaal heeft gedaan uit passie voor dieren? Ken jij iemand die zich belangeloos inzet en strijdt om dieren een beter leven te geven? Heb jij weet van een project waaruit echte dierenliefde blijkt? Nomineer dan vóór 1 oktober deze persoon, groep of organisatie. Elke Menenaar kan een organisatie of een (groep) inwoner(s) uit Menen, Lauwe of Rekkem voordragen. Stuur de kandidaturen naar dierenwelzijn@menen.be. Een brief sturen kan ook naar Stad Menen, dienst Omgeving, Grote Markt 1, 8930 Menen.”