Stad pakt overlast door voetballende jongeren op Vander Merschplein aan: “Enkel in voetbalzone shotten en niet na 22 uur” Peter Lanssens

20 juli 2019

19u14 5 Menen De stad Menen pakt de overlast door voetballende jongeren op het Vander Merschplein aan. Voetballen belanden regelmatig tegen geparkeerde wagens, zelfs met blutsen tot gevolg. Er zijn jongeren die luidruchtig en onbeleefd zijn en amok maken. Jongeren mogen op het plein nu enkel nog in een voetbalzone shotten en niet meer na 22 uur. De politie houdt een oogje in het zeil.

Burgemeester Eddy Lust (Open Vld): “Het is ons menens. De maatregelen scheppen duidelijkheid voor bezoekers. Het Vander Merschplein heeft nu drie delen: een monumentzone, een afgebakende voetbalzone en een speel- en ontmoetingszone. Voetballen mag enkel in de voetbalzone, zodat iedereen harmonieus kan genieten van ons mooie Vander Merschplein. Spelen en voetballen kan binnen de voorziene zones telkens tussen 8 en 22 uur”, aldus Lust. Het stadsbestuur onderstreept verder dat er een trapveld voor klein voetbal is in de voetbalzone. Voor groot voetbal wordt binnenkort Park Ter Walle met prima faciliteiten ingericht. Er is trouwens nu al de nodige ruimte daarvoor in het park.

Midden september evaluatie

De maatregelen komen niet uit de lucht vallen. Ze komen er na een overleg vrijdag tussen de beleidsploeg Team 8930, de stadsdiensten, de politie, gemeenschapswachten en buurtbewoners. “De duidelijke afspraken in de zomer zijn een experiment en zeker geen eindscenario”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Alle betrokkenen zitten midden september opnieuw rond de tafel. Om te evalueren en in de buurt te polsen naar verbetervoorstellen. Enkel met goede afspraken en het nodige draagvlak kunnen we samen het plein maken en beleven. Ik roep op om er met zijn allen samen een positief verhaal van te maken.”