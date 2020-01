Stad Menen wil alle zeilen bijzetten om materniteit AZ Delta te behouden Alexander Haezebrouck

16 januari 2020

Menen stad Menen geeft te kennen er alles aan te willen doen om de materniteit in het AZ Delta in Menen te kunnen behouden. Uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid blijkt er te weinig geboortes zouden zijn in Menen om rendabel te zijn. "Het gaat ook over mensen, niet alleen over centen", zegt schepen Angelique Declercq (sp.a).

Niet alleen in het ziekenhuis, ook bij het stadsbestuur van Menen zijn ze geschrokken over het onderzoek van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid. Daarin geven zij aan dat de vergunning van maar liefst vijf kleinere materniteiten en West-Vlaanderen en nog meer over heel Vlaanderen, beter ingetrokken wordt. Alle materniteiten die vorig jaar minder dan 557 geboortes kenden, zijn volgens hen niet rendabel genoeg en kunnen gesloten worden. “We nemen akte van dit nieuws én we ondernemen meteen actie”, zegt schepen Angelique Declercq (sp.a). “te beginnen met ons goed te informeren. Daarna zullen we alle zeilen bij zetten om de materniteit in Menen, die vorig jaar voor het eerst sinds 1996 meer dan 500 bevallingen telde, te behouden. We vinden namelijk dat je in de zorg niet alleen naar kostenefficiëntie moet kijken, maar ook andere factoren in rekening moet brengen: het gaat immers over mensen, niet alleen over centen.” Het onderzoek kwam er op vraag van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).