Stad Menen waarschuwt opnieuw: zwemmen in oude Leiearm is verboden en gevaarlijk Alexander Haezebrouck

12 augustus 2019

13u03 0 Menen De stad Menen waarschuwt nogmaals dat het verboden is om te zwemmen in de oude Leiearm. Tijdens de warme zomerdagen blijken nog altijd jongeren in de Leie te duiken. “Laat ons niet vergeten dat er een jongen om het leven is gekomen op die manier”, zegt burgemeester Eddy Lust.

“Het algemeen politiereglement is duidelijk”, zegt burgemeester Eddy Lust. “Toch blijven we vaststellen dat vooral jongeren langs de Oude Leiearm tijdens warme zomerdagen een plons wagen in het water. Het verbod is er omwille van de veiligheid. Zwemmers houden in hun enthousiasme geen rekening met mogelijke onderstroming of de kans op onderkoeling in iets dieper water. Voor je het weet, kom je vast te zitten aan bodembegroeiing of andere zaken in het water.” Het overkwam eind juli de 21-jarige Norbert Nsanzimana. Hij raakte verstrikt in waterplanten en kon zich niet losrukken. Collega-burgemeester Gustave Dassonville van buurgemeente Halluin treedt Eddy Lust bij. “Ook wij kennen het probleem”, laat hij weten. Agenten van de politiezone Grensleie blijven geregeld patrouilleren in die zone en ze zijn ook alert voor andere vormen van overlast in deze buurt.