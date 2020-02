Stad Menen snoeit in printerpark: “Jaarlijkse besparing van 50.000 euro.” Alexander Haezebrouck

26 februari 2020

18u33 0 Menen De stad Menen heeft haar printerpark ferm geoptimaliseerd. “We hebben vooral fors geschrapt in het aantal toestellen waardoor we nu maar liefst 50 procent besparen op onze maandelijkse printkosten”, zegt schepen van ICT Patrick Roose (sp.a).

De huurcontracten die de stad Menen heeft om hun print- en kopieerapparaten voor het OCMW en de stadsdiensten liepen af. “Dat was meteen het ideale moment om de bestaande situatie van dichterbij te bekijken”, zegt schepen van ICT Patrick Roose (sp.a). “We beschikten over 167 printers, en we kwamen tot de conclusie dat we het gerust met een pak minder kunnen doen. Op bepaalde locaties plaatsen we dan meer uit de kluiten gewassen exemplaren. Ook wij, de schepenen, hebben geschrapt in onze individuele kantoorprinters.” In totaal houdt de stad Menen nog 96 toestellen over voor alle stadsdiensten en nevenorganisaties zoals gemeentescholen, woonzorgcentra, acadademies,… “Vroeger betaalden we maandelijks 9.000 euro aan huur- en gebruikskosten, nu is dat slechts de helft. Een besparing van bijna 50.000 euro dus.” Eerder kocht de Stad Menen ook al 185 nieuwe laptops aan, en er staat nog een vernieuwing op het programma. “We gaan ons telefoonsysteem vernieuwen zodat we overal een breed onthaal kunnen organiseren.”