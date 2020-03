Stad Menen pakt uit met affichecampagne om kwetsbaren te helpen in deze coronatijden Alexander Haezebrouck

19 maart 2020

17u00 0 Menen De stad Menen wil haar kwetsbaarste inwoners zo goed mogelijk kunnen bijstaan tijdens deze gedeeltelijke lockdown om de opmars van het coronavirus te bestrijden. Ze organiseert daarom affiches die bewoners kunnen uithangen indien ze hulp nodig hebben of hulp willen bieden.

Alle inwoners van Menen, Lauwe en Rekkem krijgen begin volgende week twee affiches in hun brievenbus samen met het stadsmagazine. Het gaat om een groene affiche voor mensen die graag mensen in nood willen helpen en een rode affiche voor mensen in nood. Het is de bedoeling dat je de affiche die bij jou past invult met je naam en telefoonnummer en daarna uithangt aan je raam. Je kan ook meteen aangeven waarvoor je hulp nodig hebt en met wat je graag wil helpen zoals boodschappen doen, naar de post gaan, een hond uitlaten of een luisterend oor bieden. De stad hoopt dat buurtbewoners op deze manier elkaar uit eigen beweging kunnen helpen. Maar de stad wil op deze manier ook een goed beeld krijgen van alle mensen die hulp kunnen gebruiken. Ze vragen ook dat iedereen die hulp nodig heeft, sowieso contact opneemt met de Dienst Thuis- en Ouderenzorg van de stad op het nummer 056 527 262. Vrijwilligers kunnen zich ook registreren op de website https://www.menen.be/formulieren/registratie-vrijwilligers.