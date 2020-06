Stad Menen overlegt met horecazaken over heropening Alexander Haezebrouck

02 juni 2020

21u10 0 Menen De stad Menen overlegt eerstdaags met de horecazaken over de heropstart van de horeca. Normaal gezien wordt woensdag op de veiligheidsraad beslist dat de horecazaken vanaf 8 juni opnieuw open mogen. “We vragen de horecazaken aan ons mee te delen welke publieke ruimte graag willen gebruiken”, zegt schepen van Ondernemen Virginie Breye (NV-A).

Het ziet er naar uit dat de horecazaken op acht juni eindelijk opnieuw open zullen mogen, maar dan wel onder strikte voorwaarden. “Als ik de voorwaarden die op tafel liggen nu lees, dan vind ik het erg verregaand”, zegt schepen van Ondernemen Virginie Breye (NV-A). “En als ze morgen beslissen, en de opening wordt voorzien volgende week maandag, dan is er bitter weinig tijd voor de horeca om zich voor te bereiden.” Ook in de horecazaken zelf zal anderhalve meter tussen te tafels moeten gehouden worden waardoor restaurants en cafés minder plaats zullen hebben om klanten te zetten. Daarom wijken horecazaken overal in Vlaanderen zoveel als mogelijk uit naar buiten op een terras. Ook in Menen zal dat het geval zijn. Alle horecazaken werden ondertussen als per brief aangeschreven. “We vragen hen om al na te denken over hoe elke zaak een uitbreiding op privaat of openbaar domein ziet. “We zullen zoveel mogelijk publieke ruimte ter beschikking stellen. We denken er bijvoorbeeld ook aan om het Bois de Boulogne ter beschikking te stellen aan horecazaken en verenigingen via een beurtrolsysteem.” De stad gaat donderdag online in overleg met de horecazaken via Teams. Om 16 uur doen ze dat voor de horecazaken in Rekkem en Lauwe, om 18 uur voor de zaken in de Barakken en om 20.30 uur voor de horecazaken in Menen.