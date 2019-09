Stad Menen koopt vier nieuwe elektrische fietsen Alexander Haezebrouck

17 september 2019

20u59 0 Menen Stad Menen heeft vier nieuwe elektrische fietsen gekocht. “De fietsen zullen door stadspersoneel gebruikt worden voor dienstverplaatsingen”, zegt schepen van Klimaat Patrick Roose (sp.a). Eerder kocht de stad ook al een nieuwe elektrische auto om hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

“Omdat we met het stadsbestuur, Team 8930, inzetten op duurzame mobiliteit en hierin het goede voorbeeld willen geven, moedigen we ons personeel zoveel mogelijk aan om dienstverplaatsingen met de fiets te doen”, zegt schepen van Klimaat Patrick Roose (sp.a). “Met deze aankoop van vier nieuwe elektrische fietsen, zullen meer personeelsleden hun dienstverplaatsingen per fiets kunnen doen, in plaats van met de auto.” De vier fietsen vervangen één dienstwagen en kosten in totaal zo’n 6.500 euro. De stad Menen beschikt nu over zeven elektrische fietsen. “We hebben onze Meense jongeren begin dit jaar niet voor de vorm tekeningen en boodschappen over ons klimaat laten maken in het stadhuis: hun boodschap is aangekomen en met ons Team 8930 handelen we daarnaar”, besluit Roose.