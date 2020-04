Stad Menen annuleert alle eigen evenementen tot en met 5 september: Wieltjesfeesten afgelast Alexander Haezebrouck

16 april 2020

20u13 6 Menen De stad Menen annuleert al haar eigen evenementen tot en met de Wieltjesfeesten op 5 september. Een serieuze domper voor heel wat verenigingen, die veel inkomsten halen hieruit.

De Nationale Veiligheidsraad verbood onlangs alle massaevenementen tot en met 31 augustus. Menen gaat nog een stapje verder. Daar worden meteen alle eigen evenementen tot 5 september geannuleerd. Ook evenementen in stedelijke gebouwen, parken of terreinen zijn verboden. De Wieltjesfeesten vallen binnen deze termijn. “Voor activiteiten die binnen de reguliere werking van sport-, jeugd- en andere verenigingen in of op stedelijke infrastructuur plaatsvinden én voor sport-, jeugd- en vakantiekampen, wachten we de federale richtlijnen af”, klinkt het. De nationale Veiligheidsraad komt volgende week nog eens samen om te definiëren wat een massaevenement is en wat niet.