Stad Menen annuleert alle binnen- en buitenactiviteiten georganiseerd door de stad en derden in stadsgebouwen Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

14u36 0 Menen De stad Menen neemt dan toch drastische maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tot en met 19 april worden alle binnen- en buitenactiviteiten door de stad geannuleerd. “Het zwembad, CC De Steiger, bibliotheken, woonzorgcentra, lokale diensten en sportzalen blijven gesloten”, laat burgemeester Eddy Lust weten.

De stad gaat met deze maatregelen voor een stuk in lock down. “Naast de evenementen van de stad worden ook alle geplande evenementen door derden in openbare gebouwen geannuleerd”, zegt burgemeester Eddy Lust. De maatregelen gelden vanaf vrijdag 13 maart en duren tot en met 19 april. “Diensten zoals het stadhuis, sociale diensten en gemeentehuizen blijven wel open en bereikbaar. “Ook de lessen in de gemeentescholen Lauwe en Rekkem en academies gaan gewoon door, maar externen zoals ouders mogen niet binnen gaan.” De stad Menen raadt andere organisaties ten zeerste aan de richtlijnen van de overheid stipt op te volgen. Meer info over het coronavirus en die richtlijnen op https://www.info-coronavirus.be/nl.