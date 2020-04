Stad Menen annuleert al haar eigen evenementen tot en met vijf september, dus ook Wieltjesfeesten afgelast Alexander Haezebrouck

16 april 2020

20u13 6 Menen De stad Menen annuleert al haar eigen stedelijke evenementen tot en met de Wieltjesfeesten op vijf september. Een serieuze domper voor heel wat verenigingen die veel inkomsten halen uit de Wieltjesfeesten. “We trekken de lijn van de nationale Veiligheidsraad door maar nemen daar ook de Wieltjesfeesten nog bij”, klinkt het.

De stad Menen trekt de maatregelen van de nationale Veiligheidsraad dat alle massa evenementen verbiedt tot en met 31 augustus stevig door. Ze annuleren meteen alle eigen stedelijke evenementen tot en met de populaire Wieltjesfeesten op 5 september. Het is voor de stad te absurd om alles af te gelasten en enkele dagen later toch de Wieltjesfeesten vrolijk te laten doorgaan. Nochtans komt de nationale Veiligheidsraad volgende week nog eens samen om te definiëren wat een massa evenement is en wat niet, kortom: welke kleinere evenementen kunnen eventueel wel doorgaan. In Menen nemen ze het zekere voor het onzekere en wachten ze die verduidelijking niet af. Ze verbieden ook alle evenementen in stedelijke gebouwen, parken of terreinen tot en met 5 september. “Voor activiteiten die binnen de reguliere werking van sport-, jeugd- en andere verenigingen op stedelijke infrastructuur plaats vinden én voor sport-, jeugd- en vakantiekampen, wachten we wel de federale richtlijnen af”, klinkt het.