Stad koopt tweedehandslaptops voor kinderen die thuis geen computer hebben Alexander Haezebrouck

15 april 2020

20u11 7 Menen De stad Menen gaat alle leerlingen van het basisonderwijs die thuis niet beschikken over een laptop of computer, voorzien van een laptop. “De vraag blijkt groter dan gedacht en dus hebben we tweedehandscomputers aangekocht ter waarde van 5.000 euro”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a).

De stad Menen heeft tweedehands laptops voor een totaalwaarde van 5.000 euro aangekocht zodat ook leerlingen uit kwetsbare gezinnen van het basisonderwijs na de Paasvakantie digitaal les zullen kunnen volgen. “Alle leerlingen in Menen, Lauwe en Rekkem moeten na de Paasvakantie digitaal les kunnen volgen”, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckegem (NV-A). “Samen met de afdeling Welzijn, de dienst Onderwijs en de Brugfiguur van de stad Menen hebben we de nood aan computers bij kwetsbare gezinnen in kaart gebracht. Basisscholen die laptops ter beschikking hebben, ontlenen deze tijdens de coronamaatregelen aan de leerlingen die thuis niet over een computer beschikken. Maar de nood bleek hoger dan gedacht.” Daarom heeft de stad Menen 5.000 euro uitgegeven aan tweedehands laptops. “Deze worden momenteel gebruiksklaar gemaakt”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a). “Deze laptops worden maandag door de directies en leerkrachten tot bij de leerlingen gebracht. Ook wij als stad lenen laptops op overschot uit. Eens de scholen terug openen, keren de laptops terug naar het stadhuis met als doel deze opnieuw te verdelen onder kwetsbare gezinnen. Voor leerlingen van het secundair onderwijs werd eerder al voor een oplossing gezorgd via het Digital4Youth initiatief dat op vandaag al 11.400 laptops verzamelde.