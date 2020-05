Stad helpt winkeliers bij heropstart met affiches Alexander Haezebrouck

06 mei 2020

18u31 0 Menen De stad Menen helpt haar winkeliers bij de heropening van alle winkels volgende week maandag met een affichecampagne. “WE bezorgen alle winkeliers een affiche die ze kunnen uithangen om hun klanten te informeren”, zegt schepen van Ondernemen Virginie Breye (NV-A).

Op de affiche kunnen de winkeliers aangeven hoeveel klanten ze maximum binnen laten en wordt aangeraden om buiten ook de afstand van anderhalve meter te behouden. “Donderdag en vrijdag gaan onze gemeenschapswachten op pad om onze handelaars een affiche te bezorgen. Verder verwachten we bij ons niet meteen grote problemen door een stormloop op de winkels. Ook omdat de grens met Frankrijk nog steeds gesloten blijft. Bij de opening van de stoffenwinkels is ook gebleken dat de maatregelen goed opgevolgd werden. Zij hebben maandag goed kunnen verkopen en waren tevreden. Ook alle winkels die tijdens de lockdown wel open zijn gebleven hebben getoond dat ze het wel degelijk goed kunnen organiseren. We rekenen ook op de burgerzin van onze inwoners. Indien er toch problemen ontstaan kunnen ze ons verwittigen en grijpen we in.”