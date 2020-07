Sportman (49) in hart en nieren sterft op de fiets: “Alle mooie vooruitzichten in één seconde weg”

Menen

Een hartfalen tijdens een fietstocht met vrienden heeft dinsdag in Ronse het leven gekost van Fabrice Ceenaeme, een gepassioneerd sporter uit Lauwe. De 49-jarige man stierf tijdens een beklimming , zijn fietsmakkers kregen niet de kans hem te redden. “Fabrice was kerngezond”, zegt zijn echtgenote. “Mocht hij vooraf iets gevoeld hebben, zou hij thuis nooit vertrokken zijn. Dit is zo onrechtvaardig. We hadden nog zoveel om samen te beleven.”