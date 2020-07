Spontane staking bij Brantano in Menen: “KV Mechelen gekocht met geld dat voor ons bestemd was” Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

19u18 5 Menen Over heel Vlaanderen braken woensdag spontane stakingen uit in filialen van Brantano. Ook in Menen bleef de winkel dicht. Werknemers verwijten het vorige management grootheidswaanzin en gesjoemel. “Ik durf te zeggen dat de heer Penninckx met ons geld KV Mechelen heeft gekocht”, zegt werkneemster Mieke Vandriessche.

De spontane staking van werknemers van Brantano over heel Vlaanderen is er gekomen nadat ze per ongeluk een email in hun mailbox hebben gekregen van het sociaal secretariaat. Daarin zat een individuele jaarrekening tot eind juli, terwijl dat document normaal pas na een volledig jaar wordt verstuurd.

Het bedrijf moest daarna toegeven dat het zich voorbereidt zijn op een eventueel faillissement. Dat leidde tot heel wat paniek onder alle 3.000 werknemers. Dat leidde woensdag tot spontane stakingen in heel wat filialen over heel Vlaanderen, vooral in Antwerpen en West-Vlaanderen.

Grootheidswaanzin

Vooral Dieter Penninckx krijgt verwijten naar het hoofd geslingerd. Penninckx was tot voor kort CEO van modegroep FNG, het moederbedrijf achter Brantano. “We zijn furieus”, zegt werkneemster Mieke Vandriessche. “Door gesjoemel, grootheidswaanzin en frauduleuze praktijken heeft het vorige management nu de werkzekerheid van 3.000 mensen op het spel gezet. Ze hebben met onze voeten en het geld van Brantano gespeeld. Ik durf te zeggen dat mijnheer Penninckx KV Mechelen heeft gekocht met geld dat voor ons bestemd was.”

Penninckx kocht in 2018 samen met Olivier Somers 70 procent van de aandelen van KV Mechelen. Daar betaalden ze toen elk 2 miljoen euro voor. Vorig jaar kocht Penninckx nog eens de aandelen van Somers over voor een kleine 2 miljoen euro. Somers kon toen niet meer aanblijven omdat hij in opspraak was gekomen door een omkoopschandaal. Penninckx liet eerder optekenen dat hij als ondernemer erg snel ging en daarbij grote risico’s nam. “Maar ik heb ze wel altijd genomen in het belang van het bedrijf”, liet Penninckx zich eerder al ontvallen.