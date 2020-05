Spelend jongetje (5) door passant uit water langs jaagpad Leie in Menen gered LSI

29 mei 2020

21u02

Bron: LSI 0 Menen Langs het jaagpad van de Leie in Menen heeft een passant vrijdagavond iets voor 20 uur een spelend jongetje (5) uit het water gered.

De jongen kwam aan de schuine kant onder de brug van de Expressweg plots in het water terecht. Een passant merkte dit op en haalde de jongen uit het water. De brandweer snelde ook nog ter plaatse maar moest niets meer ondernemen. De jongen kreeg de eerste zorgen toegediend en werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Mogelijk was de jongen aan de schuine kant met de vele duiven op die plek aan het spelen. Zijn ouders waren niet in de buurt.