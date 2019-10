Sp.a Menen steunt Conner Rousseau als kandidaat nieuwe voorzitter sp.a Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

19u29 0 Menen De Meense afdeling van de sp.a heeft beslist om Conner Rousseau te steunen in zijn kandidatuur om de nieuwe voorzitter van sp.a te worden. De lokale afdeling van sp.a deed besliste dat na het bijeenroepen van een uitgebreid afdelingsbestuur.

“Zowel Conner Rousseau als Hannes De Reu hadden ons gevraagd om hen te steunen in hun kandidatuur”, vertelt voorzitter Kasper Vandecasteele van de Meense afdeling van sp.a. Naast hen is ook Christ’l Van der Paal kandidaat om voorzitter te worden. “Samen met onze afdeling hebben we de drie kandidaturen bekeken. Uiteindelijk hebben we beslist dat we het meest geloof hebben in Conner om onze partij te leiden. Conner is communicatief enorm sterk en belichaamt de vernieuwing en de verjonging die aan de gang is binnen de partij. Hij is ook erg actief en sterk op vlak van sociale media en kan een jongere generatie aanspreken. Dat is toch een pijnpunt bij ons, maar van de hele politiek. Hij heeft zich ondertussen ook al bewezen voor en achter de schermen en is recht voor de raap, je weet wat je aan hem hebt.”