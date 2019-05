Sp.a-kandidaat gaat op huisbezoek met frigobox: “Graag meer gewone mensen in het parlement” Alexander Haezebrouck

23 mei 2019

15u45 0 Menen Kasper Vandecasteele (sp.a) voert voor de verkiezingen campagne met zijn frigobox. “Ik heb vijf jaar als dakwerker gewerkt en voor dakwerkers is een frigobox een symbool, ik wil meer gewone mensen in het parlement”, vertelt Kasper.

Kasper Vandecasteele (28) is sinds kort voorzitter van sp.a Menen en staat op de vijfde plaats voor de Kamer. Tijdens de huisbezoeken, zoals donderdag in Marke met voorzitter John Crombez en nog een paar andere kandidaten, heeft Kasper zijn frigobox mee. “Het staat symbool voor de vijf jaar dat ik heb gewerkt als dakwerker”, vertelt Kasper. “Het is een teken dat ook ik als kandidaat op de lijst dicht bij de gewone mensen sta. In Brussel moeten er mensen zitten die het leven van elke dag kennen en begrijpen.” Kasper maakte ook een filmpje waarin hij zich in het plat West-Vlaams voorstelt. Het filmpje eindigt met de slogan: “Meer frigoboxen in het parlement verdomme!”. Een filmpje dat aanslaat. “Het is ongelooflijk hoe viraal dat filmpje gaat”, zegt Kasper. “Er zijn zelfs mensen die me bellen omdat hun dakgoot kapot is en dat ik dat ook gerust na mijn uren mag komen doen”, lacht Kasper.

Het filmpje van Kasper kan je via deze link bekijken: https://www.facebook.com/525551311288918/posts/580202292490486?s=1078611777&v=e&sfns=mo

politiek