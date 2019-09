Sofie (23) is de nieuwe stadsambassadrice van Menen Peter Lanssens

09u19 0 Menen Sofie Marey (23) is zaterdag na een verkiezingsavond in CC De Steiger tot nieuwe stadsambassadrice van Menen verkozen. Eerste en tweede eredame zijn respectievelijk Chanel Debavelaere (19) en Morgane Vermeulen (19).

Sofie Marey maakte indruk. Zo speelde de podiumervaring die ze al opdeed met toneelgezelschap CieTabloo in haar voordeel. Sofie krijgt mooie prijzen zoals een Vespa, een gouden ring, een set juwelen en cadeaubonnen. Sofie Marey is net als marketing manager afgestudeerd. De vierde kandidate, Mégane Coussaert (16) uit Lauwe, kreeg terecht prijzen voor de meest sympathieke en meest populaire kandidate. De nieuwe stadsambassadrice Sofie Marey wordt volgende week zaterdag officieel aangesteld tijdens de Wieltjesfeesten in Menen.