Soepbedeling in Sint-Jozefskerk op oudejaarsavond AHK

01 januari 2020

14u54 0

Tijdens oudejaarsavond werd in de Sint-Jozefskerk in Menen soep uitgedeeld. “Niet iedereen kan ergens terecht voor een leuk feest, daarom doen we dit”, vertelt initiatiefnemer Franky Foubert. Iedereen die in de vooravond naar het nieuwe jaar toe niet alleen wou zijn, kon terecht in de kerk voor een warme kop soep met balletjes. “Oudejaarsavond moet voor iedereen een leuke en warme avond zijn, ook voor diegenen die het met minder moeten doen.”