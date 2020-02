Slot geforceerd maar dader dringt dan toch woning niet binnen VHS

02 februari 2020

In een huis langs de Moeskroenstraat in Menen dat maar sporadisch bewoond wordt, heeft een onbekende geprobeerd in te breken. Dat werd zaterdagmiddag vastgesteld door de eigenares, die er langs kwam maar niet binnen raakte. Het slot van de voordeur bleek geforceerd. Uit onderzoek blijkt dat ook de dader niet is binnengeraakt. De politie is een onderzoek gestart.