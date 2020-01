Sleutelbosdieven Barakken ’s nachts onderschept dankzij ANPR-camera’s VHS

26 januari 2020

10u31 5 Menen De politie van de zone Grensleie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een verdacht voertuig onderschept waarvan de bestuurder eerder betrokken was bij een diefstal van een sleutelbos, op de Barakken in Menen.

Een kassabediende van de winkel Bon Bon Ballon, in de Rijselstraat in Menen, merkte zaterdagavond kort voor sluitingstijd dat twee mannen van vreemde origine een sleutelbos hadden ontvreemd. De eigenaar van de zaak ging in de buurt onmiddellijk op zoek naar de daders. In de Halewijnstraat kon hij hen staande houden. Hij kreeg de verdachten zo ver dat ze hem, zonder geweld, de sleutelbos teruggaven. Daarop ging het duo op de vlucht. De auto waarmee ze de wijk namen, werd geseind. In de loop van de nacht passeerde het voertuig een ANPR-camera en die gaf onmiddellijk een sein naar de politie. Snel tussenkomen, leidde even later tot de interceptie van de auto in kwestie. De bestuurder werd opgepakt en verhoord.