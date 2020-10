Sint-Franciscuskerk tegen eind 2022 nieuwe culturele hotspot Alexander Haezebrouck

08 oktober 2020

14u16 5 Menen De Sint-Franciscuskerk moet tegen eind 2022 een nieuwe culturele hotspot worden in Menen waar cultuurverenigingen kunnen repeteren en waar ook voorstellingen kunnen plaatsvinden. De kerk wordt onder handen genomen voor maar liefst 1,6 miljoen euro. “We proberen uiteraard zoveel mogelijksubsidies in de wacht te slepen”, zegt schepen van Cultuur en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA).

De stad Menen is al langer bezig met enkele kerken die niet meer gebruikt worden een herbestemming te geven. Vorig jaar werd al beslist dat cultuurverenigingen de kerk konden huren om te repeteren of om voorstellingen in te laten doorgaan. Nu gaat de stad nog een stapje verder. “De kerk wordt een vaste socio-culturele ontmoetingsplaats en zal tegen eind 2022 ook omgetoverd worden dat hier alles aanwezig is”, zegt schepen van Cultuur en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA). “Er komt een podium, een nieuwe inkom met sanitair, een foyer met bar en een meubelstuk met tribune.” Een nooduitgang aan de zijkant werd al geplaatst omdat de kerk nu al af en toe werd afgehuurd voor optredens. De kerk behoort tot het patrimonium van de stad, dus zijn er enkele zaken die niet zomaar mogen weggenomen worden. “Het orgel bijvoorbeeld is beschermd. Het altaar is afkomstig van het vroegere Sint-Jorishospitaal, nu AZ Delta. We weten nog niet wat we daarmee zullen doen maar in andere kerken bleek zo’n altaar ook zeer mooi te zijn bij voorstellingen.” Het hele project zal 1,6 miljoen euro kosten. “Het is uiteraard de bedoeling dat we hier nog subsidies zullen bekomen.” De stad zal binnenkort een architect aanstellen die de plannen kan uittekenen.

Nood aan extra ruimte

Veel Meense cultuurverenigingen hebben plaats te kort en kijken al uit naar eind 2022 wanneer de werken klaar zullen zijn. “We vragen al een tijdje om extra ruimte”, vertelt voorzitter Charlotte Bauduin van het toneelgezelfschap Cie Tableau. “Nu repeteren we in basisschool De Kleine Prins, maar we moeten daar ook rekening houden met naschoolse evenementen van de school zelf en ook de Chiro zit daar. We konden eerder ook al uitwijken naar CC De Steiger, maar ook dat is niet voldoende. We kijken enorm uit naar de realisatie van deze kerk tot culturele hotspot, maar we hebben geduld.”