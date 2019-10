Sint-Franciscuskerk krijgt volledig nieuwe invulling in kerkenbeleidsplan Alexander Haezebrouck

02 oktober 2019

21u46 6 Menen Het kerkenbeleidsplan van de stad Menen was eerder al afgerond en kreeg eind augustus de zeven van de bisschop. Nu is het plan ook goedgekeurd op de gemeenteraad. De Sint-Franciscuskerk in de Ieperstraat is de enige die een volledige herbestemming krijgt. “Meense verenigingen zullen de kerk kunnen afhuren voor socio-culturele evenementen zoals optredens of tentoonstellingen”, zegt schepen van Erfgoed en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem (N-VA).

De laatste eredienst in de Sint-Franciscuskerk dateert van maart, sindsdien was het afwachten wat er met de kerk zou gebeuren. Dat is nu bekend. Meense verenigingen kunnen de kerk afhuren voor vijftig euro voor socio-culturele evenementen zoals optredens, tentoonstellingen of toneelvoorstellingen. “Iedereen die er iets wil organiseren kan terecht bij CC De Steiger”, zegt schepen van Erfgoed en Kerkfabrieken Griet Vanryckegem. “De kerk wordt eigenlijk een extra ruimte van het cultuurcentrum en alle voorstellen zijn bespreekbaar, er is uiteraard wel een gebruikersreglement opgemaakt. Nu is de kerk wel nog leeg. Die zullen we met subsidiegelden hopelijk tegen 2021 kunnen aankleden met een uitschuifbaar podium, sanitair, watervoorzieningen, een backstage, verwarming en een extra vluchtdeur. Niettemin willen we niet wachten om de kerk ter beschikking te stellen. Verder is het nog afwachten waar we met het altaar terecht kunnen, dat is beschermd erfgoed maar hangt niet vast aan de kerk. In de crypte liggen ook nog twee lichamen van kapucijnen, die gaan we met respect een begraafplaats geven.” De eerste optredens staan al gepland op 18 en 19 oktober. Dan speelt de Kortrijkse metalband Amenra een akoestisch concert in de kerk. Wekelijks zullen ook orgellessen gegeven worden. Op 25 oktober is er een orgelconcert en op 15 december een Kerstconcert. “De nood naar extra ruimte van verenigingen was er zeker. Op deze manier kunnen we opnieuw kerken doen vollopen. De kerken zullen opnieuw mensen samen brengen maar niet meer onder de religieuze noemer.”

Wat met de andere kerken?

Op het grondgebied Menen staan in totaal acht kerken. Drie daarvan blijven uitsluitend gebruikt worden voor erediensten. Dat zijn de Sint-Vedastuskerk in Menen, de Sint-Bavokerk uit de negentiende eeuw in Lauwe en de Sint-Niklaaskerk uit de twaalfde eeuw in Rekkem. De Sint-Jan De Doperkerk in Menen en de Maagd der Armenkerk in het Paradijs in Rekkem blijven echte kerken maar zetten daarnaast ook hun deuren open voor multifunctionele doeleinden. “De Verrijzeniskerk in Lauwe krijgt in de toekomst ook nog een herbestemming maar wordt eigenlijk nu al gebruikt voor andere zaken. Zo zit de Chiro daar nu al en werd daar al eens petanque gespeeld met de verenigingen. Als laatste gaan we nu ook een haalbaarheidsonderzoek doen voor de Sint-Jozefskerk in de barakken. Eenzelfde onderzoek zoals we met de Sint-Franciscuskerk gedaan hebben. Daarin onderzoeken we wat de mogelijkheden en de noden zijn voor een herbestemming. En als de kerk niet als kerk gebruikt wordt, kunnen we dan met bijvoorbeeld mobiele wanden en tafels de kerk gebruiken voor tentoonstellingen of marktjes? Maar dat is nog toekomstmuziek. Het plan is er en dat is alleen maar goed nieuws.”