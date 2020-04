Sinds kort staat een Cubee pakjesautomaat op bedrijventerrein Grensland Alexander Haezebrouck

30 april 2020

11u28 0 Menen Sinds kort staat er een Cubee pakjesautomaat van bpost op het bedrijventerrein Grensland op de grens van Menen en Wervik. Het is de eerste pakjesautomaat in de streek rond Menen en Wervik. “Niet alleen de bedrijven, maar ook buurtbewoners kunnen gebruik maken van de pakjesautomaat”, zegt Herman Wenes van Grensland.

Met de Cubee pakjesautomaat van bpost kan je gemakkelijk en 24 op 24 pakjes ontvangen en verzenden. Handig voor personen die meestal niet thuis zijn als de pakjesdienst komt aanbellen. “De pakjesautomaat is er gekomen dankzij de solidariteit van onze aangesloten leden”, zegt Herman Wenes van het bedrijventerrein Grensland. “Elk bedrijf op Grensland betaalt drie euro per jaar per tewerkgestelde medewerker. Niet alleen de medewerkers van de bedrijven, ook de buurtbewoners kunnen er gratis gebruik van maken. Je kan er pakjes ontvangen en versturen. Ik had dit voor het eerst zo’n drie jaar geleden gezien in Gent en heb dit op onze algemene vergadering voorgesteld. Veel werknemers laten nu vaak pakjes leveren in het bedrijf waar ze werken of ze lopen de pakjes mis omdat ze niet thuis zijn. Deze pakjesautomaat is een elegante oplossing. Want privé pakjes ontvangen op bedrijven is vaker een last dan een lust voor het bedrijf zelf. Omdat alle pakjes nu gecentraliseerd worden in de Cubee, is het ook een stuk milieuvriendelijker.” Je kan de Cubee vinden ter hoogte van de oprit van Group De Keyzer langs de Industrielaan in Menen. Dat is recht tegenover Mirom en maatwerkbedrijf ’t Veer. Wanneer een pakje klaar ligt, krijg je telkens een melding op je gsm. Er komt ook camerabewaking bij de pakjesautomaat.