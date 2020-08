Shop & Beleef pakt uit met bieractie Tournee Generale: “Spaar mee voor een uniek flesje shop & beleefbier”



Alexander Haezebrouck

13 augustus 2020

14u43 0 Menen De handelaarsvereniging Shop & Beleef trakteert haar klanten met de bieractie Tournee Generale. Klanten die in vijf verschillende winkels in Menen, Rekkem of Lauwe iets kopen maken kans op een uniek flesje Shop & Beleef bierflesje. “Een collectors item, er werden amper 4.000 geproduceerd”, zgt schepen van Lokale Economie Virginie Breye (N-VA).

De actie loopt vanaf 24 augustus tot en met 27 september. Klanten maken kans op de prijs door in vijf verschillende winkels die verbonden zijn aan Shop & Beleef iets te kopen gedurende die periode. Er werden in totaal 4.000 unieke shop & Beleefbiertjes gebrouwen in brouwerij Futropius in Menen. De flesjes zijn voor de gelegenheid versierd van een uniek etiket. Daarvoor werden oude foto’s en prentkaarten gebruikt uit het stadsarchief. In totaal nemen 200 handelszaken uit Menen, Rekkem en Lauwe deel aan de actie. “Op die manier willen we bezoekers en inwoners zoveel mogelijk stimuleren om in deze moeilijke tijden lokaal te kopen en te consumeren”, vertelt schepen van Lokale Economie Virginie Breye (N-VA). De actie wordt mee financieel ondersteund via het kernversterkend project KISS West van de provincie West-Vlaanderen. Shop & Beleef krijgt van de provincie een subsidie van 5.000 euro.