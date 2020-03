Seizoen voorbij voor Decospan Volley Menen door coronacrisis? Alexander Haezebrouck

12 maart 2020

18u28 0 Menen Nu de stad Menen heeft beslist dat alle indoor- en buitenactiviteiten die door de stad worden georganiseerd en in stadsgebouwen doorgaan, worden geannuleerd kan dat het einde betekenen van het seizoen voor Decospan Volley Menen. “De Vauban wordt tot 19 april afgesloten, vragen om elders te trainen heeft wellicht geen zin nu alles plots zo snel gaat”, zegt Anne Verhelst van Decospan Volley Menen

“We zitten vanavond samen, maar ik zie op dit moment geen andere oplossing dan dat ons seizoen erop zit”, zegt Anne Verhelst van Decospan Volley Menen. “We kunnen tot en met 19 april niet trainen in de Vauban. Vragen om te trainen in Wevelgem heeft wellicht geen zin. Het is een kwestie van tijd vooraleer ook daar de sporthallen dicht gaan. Als we niet kunnen trainen en wedstrijden afwerken tot 19 april zie ik niet hoe dat nog goed komt. Daarna nog trainingen en matchen inplannen is haast onmogelijk. Misschien valt toch nog een oplossing uit de bus, maar we begrijpen dat de volksgezondheid voorgaat.” Zondag stond het eetfestijn van de volleyclub gepland in wijkcentrum De Koekuit. Er waren zo’n 250 mensen ingeschreven maar ook dat event wordt verplaatst. “Eigenlijk mochten we het festijn laten doorgaan omdat het niet in een openbaar gebouw doorgaat, maar we willen ook geen risico’s nemen en vandaar deze beslissing”, aldus manager Anne Verhelst.