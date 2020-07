SCT Menen en beloften KV Kortrijk speelden laatste oefenwedstrijd in regio Alexander Haezebrouck

29 juli 2020

08u16 4 Menen De beloften van Kv Kortrijk en SCT Menen speelden dinsdagavond de laatste oefenwedstrijd in onze regio. Voetbal Vlaanderen verbiedt alle regionale voetbalwedstrijden tot en met 25 augustus. Menentrainer Pascal Verriest toont begrip, maar vindt het toch ook spijtig. “Een normale competitie wordt nu al zo goed als onmogelijk ”, zegt hij.

Voetbalclub Menen nam de nodige maatregelen en zorgde voor looplijnen voor de toeschouwers. De temperatuur van de fans werd gemeten bij het betreden van het stadion en mondmaskers waren verplicht. Al was niet iedereen daarvan op de hoogte. Er daagde een klein honderdtal toeschouwers op en zij zagen een stevig vriendschappelijk duel, dat de beloften van KVK wonnen met 2-4. De scheidsrechter trok verschillende gele kaarten en wees drie keer naar de strafschopstip. KVK mocht in de allerlaatste minuut nog juichen, maar die taferelen zullen we de komende maand niet meer zien door de nieuwe beslissing van Voetbal Vlaanderen.

Aanwervingen

Menentrainer Pascal Verriest heeft gemengde gevoelens bij het verbod tot en met 25 augustus. “Enerzijds begrijp ik het wel, want blijkbaar is de heropflakkering van het virus serieus, maar anderzijds vind ik het toch jammer dat we de komende maand weer zonder doel moeten trainen. De beslissing is toch wel drastisch. Als je de lijn doortrekt dan zouden cafés ook weer moeten sluiten, toch? Voor mijn ploeg is het extra vervelend, want wij hadden de komende weken nog heel wat oefenwedstrijden gepland omdat we nog volop spelers aan het testen zijn en nog een paar extra aanwervingen willen doen. Dat wordt nu een stuk moeilijker om op basis van trainingen te beslissen. Maar misschien gaat de transferperiode door deze uitzonderlijke omstandigheden nu ook wel verlengd worden. Een normale competitie wordt nu al zo goed als onmogelijk. Het staat al vast dat de competitie met vertraging zal starten. Leuk is anders en niemand weet hoe dit verhaal zal eindigen”, aldus de T1 van Menen.

Geen pretje

Ook doelman Benoit Degruyter van KSCT Menen baalde na de voorlopig laatste oefenmatch van het prille seizoen. “We werkten toe naar de officiële wedstrijden voor de Beker van België over twee weken, maar nu is het helemaal terug naar af. De trainingen gaan voorlopig wel nog door, maar wie zal er gemotiveerd zijn om zonder wedstrijden in het verschiet volle bak te trainen? En wie weet worden de maatregelen op termijn nog verstrengd. Dit is echt geen pretje.”

Voor Kv Kortrijk is het voorlopig vooral voor het eerste team uitkijken naar de start van de competitie. In hun eerste wedstrijd nemen ze het op 9 augustus thuis op tegen KAS Eupen. Al is het nog maar de vraag of ook de start van de competitie zoals gepland zal kunnen doorgaan.