Scouts JFK Menen zoekt steun om nieuwe lokalen af te werken Christophe Maertens

21 september 2019

16u26 0 Menen In februari 2020 hoopt scoutsgroep JFK uit Menen hun nieuwe lokalen in gebruik te kunnen nemen. Om alles rond te krijgen, is wel nog wat geld nodig. “Daarom organiseren we een hoop activiteiten. Zo start binnenkort de voorverkoop van ons eigen gebrouwen ‘Bouwbier.”

De scouts van Menen hielden zaterdag op hun terrein aan de Koekuit een startdag. Nieuwe leden kunnen dan meteen kennismaken hoe het er binnen de scouts aan toe gaat. Op het terrein zijn de nieuwe lokalen verrezen. “Het was mooi geweest mochten we de leden al meteen van onze nieuwe lokalen gebruik kunnen laten maken, maar dat was een beetje te ambitieus”, aldus Edward Vandenbulcke, die samen met Lotte Mulle en Maxence Vanstaen de hoofdleiding vormt. “Het pand zelf is klaar, maar de binnenafwerking moet nog gebeuren. Zo is bijvoorbeeld het sanitair en de elektriciteit niet in orde.”

Om alles te bekostigen is de jeugdbeweging op zoek naar financiële steun. “Het nieuwe gebouw kost veel geld en om uit te kosten te geraken, organiseren we extra activiteiten.” Zo gaan de jongeren binnenkort een voor de scouts gebrouwen ‘bouwbier’ verkopen. Daarnaast volgt er onder meer een fuif op de Dag van de Jeugdbeweging. “Mensen die dat willen kunnen een gift schenken, alle hulp is welkom”, klinkt het.

“Het nieuwe pand staat op de plaats van de heuvels op het terrein. De oude gebouwen moeten volledig weg en we gaan drie containers gebruiken als materiaalhok. Daarnaast moet ook het terrein zelf nog een opknapbeurt krijgen, maar dat zal pas voor een laatste fase zijn.” Meer info via https://steunscoutsmenen.be/