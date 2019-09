Schutter ‘fitnessmoord’ riskeert nog eens 15 maanden cel voor cannabisplantage AHK

16 september 2019

16u59 0 Menen Twee jongemannen die eerder veroordeeld werden tot 15 jaar en 62 maanden cel in de zogenaamde fitnessmoord in Dadizele, onder wie schutter Tom K. (29), riskeren een bijkomende straf. Ze onderhielden in 2016 een cannabisplantage met 76 plantjes in Menen.

Schutter Tom K. (29) en Sven V. (28) die eerder veroordeeld werden in de fitnessmoord in Dadizele in 2016 waarbij de 20-jarige Elias Keegan uit Antwerpen werd doodgeschoten tijdens een mislukte drugdeal, stonden maandag opnieuw voor de rechter, in Kortrijk deze keer. De politie kwam een cannabisplantage op het spoor nadat beklaagde Lorenzo V. (27) uit Roeselare met twee zakken afgeknipte cannabisstengels langs het Leopoldsplein passeerde. Hij werd op heterdaad betrapt. “Agenten roken de geur van wiet tot in hun politiecombi en gingen over tot arrestatie”, zei de advocaat van Lorenzo V. Medebeklaagden Lorenzo V. en zijn vriendin hadden het financieel moeilijk. Het was Sven V. (28) uit Menen die hen hulp bood. “Mijn cliënt had Sven destijds ook opgevangen en dus bood hij een tegenprestatie aan door hen aan een woning te helpen in de Sabbestraat in Menen”, pleitte advocaat Stefaan De Reuse. “Hij betaalde zelfs de waarborg en de eerste huur. Maar al snel zette hij het koppel onder druk om in hun woning een cannabisplantage te houden.”

Bedreigd

Die plantage werd gerund door Sven V. en Tom K. en stak achter een deur met een hangslot waar enkel zij de sleutel van hadden. “Mijn cliënt en zijn vriendin moesten enkel de waterton af en toe bijvullen zodat er genoeg water was om de plantjes water te geven. Ze wilden dit niet en werden door hen bedreigd met een pistool. Van het hangslot op de ruimte waar de plantage zat, had het koppel zelfs geen sleutel. Toen de zaak van de fitnessmoord uitkwam, beukte Lorenzo V. de deur in en sneed de stengels af om ze weg te gooien, maar hij liep recht in de armen van de politie.” Tom K. , Sven V., en Lorenzo V. riskeren elk 15 maanden cel en een geldboete van 8.000 euro, de vriendin van Lorenzo V. riskeert een celstraf met uitstel van vijf maanden en een geldboete van 800 euro.

Al veroordeeld?

Volgens de advocaten van Tom K. en Sven V. zijn beiden al veroordeeld voor de cannabisplantage. “Mijn cliënt is in beroep zelfs vrijgesproken voor de doodslag, maar kreeg wel 62 maanden cel voor de drugsfeiten in het dossier”, pleitte zijn advocaat Frank Scheerlinck. “Daar zit natuurlijk de kilo cannabis die ze wilden leveren bij de mislukte drugdeal bij. En het dossier van de doodslag en dit dossier van de cannabisplantage zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. ” Tom K. kreeg voor de doodslag op Elias Keegan 12 jaar cel. Volgens het parket zijn er aanwijzingen dat al één keer eerder werd geoogst. Het parket vraagt dan ook een verbeurdverklaring van in totaal 22.452 euro. De eerste oogst wordt door alle beklaagden ontkend. “Er is zelfs nooit een oogst geweest, ook de drugs van die mislukte ripdeal kwam niet van die plantage”, zei advocaat De Reuse. “Het tweetal had nog andere plantages.” De zaak werd voor sluiten van debatten geplaatst op 30 september.