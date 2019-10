Schutter ‘fitnessmoord’ krijgt geen 15 maanden extra voor cannabisplantage Alexander Haezebrouck

28 oktober 2019

17u12 0 Menen Twee jongemannen die eerder veroordeeld werden tot 15 jaar en 62 maanden cel in de fitnessmoordzaak in Dadizele, onder wie schutter Tom K. (29), krijgen geen extra straf voor een cannabisplantage. Beiden werden volgens de rechter voor die feiten al veroordeeld in het proces van de fitnessmoord zelf. Ze onderhielden in 2016 een cannabisplantage met 76 plantjes in Menen.

Schutter Tom K. (29) en Sven V. (28) die eerder veroordeeld werden in de fitnessmoord in Dadizele in 2016 waarbij de 20-jarige Elias Keegan uit Antwerpen werd doodgeschoten tijdens een mislukte drugdeal krijgen geen 15 maanden extra gevangenisstraf bovenop de straffen die ze kregen in de fitnessmoordzaak. Voor het opzetten en onderhouden van een cannabisplantage riskeerden beiden nog eens een gevangenisstraf van 15 maanden. Hun advocaten wierpen tijdens de pleidooien op dat beiden al voor die plantage veroordeeld zijn in het proces van de fitnessmoord. “Mijn cliënt is in beroep zelfs vrijgesproken voor de doodslag, maar kreeg wel 62 maanden cel voor de drugsfeiten in het dossier”, pleitte de advocaat van Sven V., Frank Scheerlinck. De rechter verklaarde de strafvordering voor beiden onontvankelijk, omdat een persoon niet twee keer voor dezelfde feiten kan veroordeeld worden.

Onder druk gezet

De politie kwam de cannabisplantage op het spoor nadat Lorenzo V. (27) uit Roeselare met twee zakken afgeknipte cannabisstengels langs het Leopoldsplein in Menen passeerde. Agenten roken de geur van wiet tot in hun politiecombi en gingen over tot arrestatie. Lorenzo V. en zijn vriendin hadden het financieel moeilijk. Het was Sven V. (28) uit Menen die hen hulp bood. Hij zorgde voor een huurwoning voor het koppel in Menen en betaalde zelfs het voorschot. Maar al snel zette hij het koppel onder druk door hen te verplichten in hun woning een cannabisplantage te houden. Die plantage werd gerund door Sven V. en Tom K. en stak achter een deur met een hangslot waar enkel zij de sleutel van hadden. Het koppel vulde wel af en toe de waterton voor de plantjes bij. Het koppel is veroordeeld voor de wietplantage. Lorenzo V. kreeg een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel en een geldboete van 6.000 euro waarvan 600 euro effectief. Zijn vriendin kreeg een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke geldboete van 6.000 euro.