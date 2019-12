Schoolbus slipt op glad wegdek in gracht LSI

02 december 2019

17u36

Bron: LSI 0 Menen Door de vrieskou waren de wegen maandagochtend ook in Lauwe (Menen) glad. De schoolbus van basisschool Ter Molen slipte en belandde in de gracht.

Rond 8.30 uur reed het busje in de Grote Molenstraat. De chauffeur merkte een slippende tegenligger op en wou voldoende plaats maken. Daardoor week hij naar de rand van de weg uit, maar het busje kantelde in de gracht. Op de bus zaten 16 leerlingen van de school. Zij bleven ongedeerd en konden snel de bus verlaten. Te voet ging het verder naar de wat verderop gelegen school. Ook elders in de regio waren er slip- en valpartijen door de gladde wegen, fiets- en voetpaden.