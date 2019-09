Schippersweekend staat voor topeditie: “Al onze combitickets zijn al de deur uit” Alexander Haezebrouck

11 september 2019

19u27 0 Menen Dit weekend gaat de vijfendertigste editie van Schippersweekend door op Hoeve Delaere in Lauwe. “Slechts twee keer eerder waren onze combitickets uitverkocht, we verwachten een dikke 5.000 festivalgangers”, zegt voorzitter Jaron Dewitte (20).

Het Schippersweekend kent ook dit jaar alweer een sterke affiche met Yevgueni, Daan en Stake. Dat laat zich ook zien in de ticketverkoop. “We zijn heel blij dat de ticketverkoop zo vlot gaat”, zegt voorzitter Jaron Dewitte (20). “We hebben wel nog dagtickets, maar ook die verkopen vlot en het is niet zeker of we aan de deur nog tickets te koop zullen hebben. Dus wie er nog bij wil zijn en geen ticket heeft, moet snel zijn. We mikken echt op een mega goeie editie en verwachten dat we over het hele weekend een dikke 5.000 festivalgangers mogen verwachten.” Dat de ticketverkoop zo goed draait is straf voor een grondig vernieuwd bestuur, ook voor Jaron is het zijn eerste editie als voorzitter. “Ik draai ondertussen wel al drie jaar mee in het bestuur en ken het reilen en zeilen dus erg goed”, vertelt Jarno. “Het voelt dus niet meteen als een grote vuurdoop. Daarnaast is een deel van het vorig bestuur opgestapt, waardoor ervaren mensen in het bestuur verschoven zijn geweest naar andere posities en ook een aantal nieuwe bestuursleden zijn. Maar helemaal van nul beginnen moesten we dus niet doen.”

Gezelligheid en lokale bands troef

Naast de grote namen staan er ook heel wat kleinere bands op de affiche zoals Glints, Black Leather Jacket, Johnny Turbo Alive Band en Mooneye. “We mikken ook op heel wat lokale bands”, zegt Jaron. “Ons publiek komt vooral uit de streek en zij appreciëren dat. Al zien we uit de ticketverkoop ook meer festivalgangers uit Kortrijk en bijvoorbeeld Ieper komen, dat is heel leuk. We mikken ook erg op gezelligheid met decoratie en foodtrucks. Iets waar we niet meteen zelf veel uithalen, maar waar mensen het volgende jaar wel voor terugkomen. Het bestuur heeft altijd gemikt op kwaliteit en nooit op kwantiteit. We hebben goeie en slechte edities gekend, maar na een goeie bleef het bestuur altijd met de voetjes op de grond. Wat nog nooit gebeurd is, is dat we helemaal volledig uitverkocht waren. Mocht dat gebeuren, zou dat wel de max zijn.” Ondertussen is ook de ruzie met de buurtbewoners bekoeld nadat zij klaagden over overlast. “We zullen de muziek iets vroeger stiller zetten en uiteindelijk stoppen, maar dat gaat slechts over een halfuurtje vroeger dus de festivalganger zal daar niet veel van merken.”