Schippersweekend: 5.000 bezoekers en geen klachten van buurt Peter Lanssens

15 september 2019

12u03 0 Menen Het 35ste Schippersweekend op het terrein van hoeve Delaere in Lauwe scheert hoge toppen. De kaap van vijfduizend bezoekers zal gehaald worden op de driedaagse. “De combitickets waren in voorverkoop allemaal de deur uit, alle dagtickets op vrijdag waren weg en ook zaterdag leunden we tegen een uitverkoop aan”, glundert voorzitter Jaron Dewitte. Opmerkelijk: de verstandhouding met de buurt is top. Er zijn geen klachten.

“We zijn supertevreden. Het weer is prachtig, er heerst een gezellige drukte en er zijn geen incidenten”, zegt Jaron. “Er zijn geen last minute afzeggingen en aan de opkomst te zien, hebben we een goeie keuze van bands gemaakt, met onder andere Daan op vrijdag, Stake op zaterdag en zondag Green Onions en Yevgueni. Onze festivalweide lijkt bovendien wat groter, door een herschikking van het terrein.”

Goeie afspraken

Ook een topper: het gratis toegankelijke kinderdorp Copa Kidzana op zaterdagnamiddag. De politie is tevreden over de professionele aanpak van het Schippersweekend. “Er zijn goeie afspraken gemaakt, waardoor het festivalgebeuren in harmonie met de buurt is”, zegt woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyze van de politiezone Grensleie. “De organisatoren zijn een toonbeeld van hoe het moet en een voorbeeld voor anderen. Dat mag gezegd worden. Het resultaat is erg positief.”