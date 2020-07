Schepen Herman Ponnet ontgoocheld na diefstal sportmateriaal langs beweegparcours Maxime Petit

23 juli 2020

13u28 0 Menen Nog geen week nadat het stadsbestuur trots een beweegparcours in Menen, Lauwe en Rekkem voorstelde, is er al materiaal gestolen. In Menen verdwenen twee pingpongpaletten en een balletje en in Lauwe werd de volleybal ontvreemd.

Ondertussen is het gestolen materiaal al vervangen. Schepen van Sport Herman Ponnet (sp.a) is ontgoocheld. “Het is gewoon jammer omdat we iets willen doen voor de bewoners in deze moeilijke coronatijden en dan gebeurt dit. Ik hoop dat de mensen in de toekomst meer verantwoordelijkheidszin tonen. Overal camera’s plaatsen is geen optie en we willen het parcours ook zo laagdrempelig mogelijk houden. Het is dus niet de bedoeling dat mensen zelf hun attributen meenemen naar het parcours, maar het is evenmin de bedoeling dat wij elke week nieuw materiaal moeten kopen. We gaan ook geen honderd paletjes of volleyballen per jaar aankopen, hé. Het hele parcours heeft ons al 30.000 euro gekost. Als ouders zien dat hun kinderen met materiaal thuiskomen dat niet van hen is, dan moet er toch een belletje rinkelen. Als de dieven berouw krijgen, dan mogen ze de goederen gewoon terugleggen. We bedekken dit met de mantel der liefde.”

Crosstrainer

En wat als de diefstallen rond het parcours aanhouden? “Ach, ik geloof nog steeds in de goede intenties van de Menenaars”, blijft Herman Ponnet positief. “We gaan het parcours niet schrappen door een paar tegenslagen. Integendeel, want in het najaar worden er nog meer toestellen aangekocht. Zo komt er een crosstrainer rond het parcours om ook de ouderen in beweging te krijgen. We denken ook aan mobiele pedalen die onder een bank geplaatst kunnen worden. Zo kun je al zittend ook nog in beweging blijven. We leggen dit eerstdaags voor op het schepencollege. ”