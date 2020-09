S-Plus overhandigt voelschorten aan WZC Andante voor mensen met dementia Alexander Haezebrouck

19u01 0 Menen Seniorenvereniging S-Plus heeft maandag voelschorten overhandigd aan WZC Andante. Met de actie wil de seniorenvereniging aandacht vragen voor mensen met dementia op werelddementiedag. Ook IVA Zorg Menen organiseerde een verwennamiddag.

Maandag was werelddementiedag en dat is in Menen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Seniorenvereniging S-Plus overhandigde voelschorten aan WZC Andante. Voelschorten worden gebruikt bij mensen die in een vergevorderde fase van dementie zijn. Voelschorten prikkelen de zintuigen en kunnen de sociale contacten tussen bewoners en omgeving stimuleren. Ook bij IVA Zorg Menen werd een verwennamiddag georganiseerd voor mensen met dementia en hun mantelzorgers in het Lokaal Dienstencentrum Allegro. Daar werd ook een nieuwe brochure over dementia voorgesteld.