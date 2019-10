Rusthuis viert 15de verjaardag gezelschapshond Bobke: “Bewoners zijn gek op hem” Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

13u40 3 Menen In het woon-zorgcentrum De Zilvervogel in Rekkem hebben ze de 15de verjaardag van hun gezelschapshond Bobke gevierd. “Eigenlijk zou hij geëuthanaseerd worden na het overlijden van zijn baasje, maar de directrice besloot dat hij kon blijven als gezelschap van de bewoners”, vertelt Miranda Vanderhaeghe.

Bobke is al jarenlang de gezelschapshond van het woonzorgcentrum De Zilvervogel. Maandag werd zijn vijftiende verjaardag gevierd. “Ik heb Bobke leren kennen toen mijn moeder hier ook een bewoner was”, vertelt Miranda Vanderhaeghe die elke dag met Bobke gaat wandelen. “Toen zijn baasje overleed, zou Bobke normaal geëuthanaseerd worden. We hebben toen aan de directie van het woon-zorgcentrum gevraagd of hij niet kon blijven als gezelschapshond. Dat is uiteindelijk toegestaan. Sindsdien ga ik elke dag wandelen met Bobke en de bewoners zijn gek op hem. En ze geven hem ook allemaal graag te eten, zoals je kan zien. Het beestje is nogal dik”, lacht Miranda. “Hij voelt de bewoners ook perfect aan als er iets is.” De verjaardag van Bobke werd met taart en koffie gevierd. De jack russel kreeg ook een das rond zijn nek.