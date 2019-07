Ruim 10.000 bezoekers genieten van straattheateracts op volksfeest Summer@Lauwe Peter Lanssens

11u02 0 Menen De zesde editie van het volksfeest Summer@Lauwe was zondagavond een hoogvlieger met ruim 10.000 bezoekers. “Er was sinds de opstart van ons volksfeest nog nooit zoveel volk. En het begon vroeger dan normaal. Tegen 18 uur liep het al vol in het centrum van Lauwe”, zegt voorzitter Steven Holvoet.

Het prima zomerweer en de vooraf gevoerde promotie rond de straattheateracts bleken een uitstekende combinatie. Muziek, kinderanimatie, een avondmarkt, terrasjes en een afsluitend vuurwerk maakten het plaatje compleet. Op het vlak van straattheater viel vooral de roze gorilla van Krist Doo uit Nederland in de smaak. Een heel sociale en speelde zeldzame ‘aap’, nieuwsgierig en zachtaardig. “Iedereen wilde weten waar de roze gorilla zou opduiken”, vertelt Steven Holvoet. Ook indrukwekkend: de 5,5 meter lange vis van Theater Vladimir uit Nederland. Die boven de hoofden van het publiek zweegde. Er kwamen regelmatig plastic ballen uit de bek van de vis, om de plastic vervuiling in zeeën en oceanen aan te kaarten. Geen Summer@Lauwe zonder humor. Zo was het lachen met Hendrik & Co. Die met zijn ‘Checkpoint Henry’ de aanwezigen streng controleerde, om de veiligheid op het festival te kunnen waarborgen. “We blijven groeien en hopen om het niveau op Summer@Lauwe ook de komende jaren verder te verhogen”, zegt Steven Holvoet. “We hebben nu een werkingsbudget van een goeie 30.000 euro. Met dank aan de vele sponsors en de stad Menen.”