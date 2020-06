Rouwstoet in Menen op 20 juni om afscheid te nemen van coronaslachtoffers Alexander Haezebrouck

03 juni 2020

20u12 16 Menen In Menen wordt op 20 juni een rouwstoet georganiseerd. Met het ritueel wordt afscheid genomen van de coronaslachtoffers, want veel mensen verloren geliefden zonder een kans om dit te doen. Het zal een sobere stoet zijn. Het is niet de bedoeling om een massa op de been te brengen.

De stoet zal bestaan uit een paard met een koets en een ‘brievenmonument’. “Alle Menenaars zullen een brief kunnen schrijven en die vastmaken aan het brievenmonument”, zegt schepen van Welzijn Angelique Declercq (sp.a). “In de stoet zullen ook enkele brievendragers meelopen. Aan hen zal je je brief ook kunnen afgeven als het je niet lukt om je brief aan het monument op te hangen. De brieven kunnen anoniem afgegeven worden. Je kan de brieven richten aan de nabestaanden van iemand die tijdens de crisis is overleden en die niet op een normale manier afscheid heeft kunnen nemen. Je kan de brief ook richten aan de helden van de zorg die in de frontlinie stonden of aan de Menenaars in het algemeen die zich waardig gedragen hebben in deze moeilijke tijden. Die brieven zullen later gebruikt worden voor een tentoonstelling in CC De Steiger. We hebben deze beslissing genomen omdat uitzonderlijke tijden ook een uitzonderlijk afscheidsritueel verdienen. Experts steunen ons daarin. Zo helpen rituelen bij een rouwproces en creëren ze een gevoel van verbondenheid.”

Door Lauwe, Rekkem en Menen

De stoet start op zaterdag 20 juni om 10 uur in de Spoorwegstraat in Lauwe. Daarna trekt hij naar Rekkem waar hij om 11.25 uur zal aankomen in de Priester Coulonstraat. Uiteindelijk trekt de stoet naar Menen via de Rijselstraat. Hij zal eindigen om 14.45 uur op de Grote Markt. Menenaars die dat willen kunnen langs het parcours op voldoende afstand van elkaar een erehaag vormen. “We hebben ook de families van de getroffen Meense coronaslachtoffers aangeschreven om hen te verzekeren dat hun privacy gerespecteerd wordt. Ze kunnen altijd bij ons terecht voor vragen of advies”, besluit schepen Declercq.