Rotary Menen schenkt 100 liter handgel aan thuisverpleegkundigen Alexander Haezebrouck

28 april 2020

12u07 0 Menen Rotary Club Menen heeft maar liefst 100 liter handgel geschonken aan de Kring van zelfstandig thuisverpleegkundigen in Zuid-West-Vlaanderen. De 100 liter handgel werd geschonken aan thuisverpleegster Peggy Boen uit Moorsele die de handgel verder gaat verdelen.

Rotary Menen springt met deze overhandiging van de 100 liter handgel niet voor het eerst in de bres tijdens deze coronacrisis. “Met die handgel willen we de thuisverpleegkundigen in onze regio een steun in de rug geven”, zegt voorzitter Patrick Defreyne van Rotary Menen. De Kring van zelfstandig thuisverpleegkundigen in Zuid-West-Vlaanderen telt zo’n 250 zelfstandig verpleegkundigen. “De laatste weken hebben die allemaal al fors moeten investeren in veiligheidsmateriaal zoals mondmaskers, plexi maskers, handschoenen, handgel, schorten en beschermingsmateriaal voor bovenop de schorten. Voor hen komt dit materiële aspect bovenop de gewijzigde werkomgeving.” De handgel werd overhandigt aan thuisverpleegster Peggy Boen uit Moorsele die de handgel verder zal verdelen onder de aangesloten thuisverpleegkundigen.

Niet eerste actie Rotary Menen in coronatijden

Het is niet de eerste actie van Rotary Menen in deze coronacrisis. “We installeerden de voorbije weken al laptops in een instelling waar mindervalide jongeren in isolatie verblijven. Op die manier kunnen zijn ook contact houden met de buitenwereld. In de VLAM-school in Menen hebben we laptops geleverd, zodat ook de minst bedeelde kinderen in het lager onderwijs van thuis uit de lessen kunnen volgen.” In India heeft Rotary Menen al bijna 15 jaar meegewerkt aan de oprichting, uitbouw en financiering van Asha Khiran, een tehuis voor opvang van weeskinderen en kinderen die gered werden uit gedwongen arbeid. Deze kinderen maken nu zelf mondmaskers voor de mensen uit de omliggende dorpen. “Ook een ziekenhuis in een afgelegen gebied in Colombia kreeg met een aanzienlijke steun van Rotary Club Menen recent beademingstoestellen geleverd, bedoeld voor het redden van kinderen bij een moeilijke geboorte”, vertelt Patrick Defreyne. “Deze toestellen worden daar nu ook ingezet bij de behandeling van Covid-19 patiënten.”