Rokende oplegger blijkt onschuldige broei van lading boomschors langs N58 in Rekkem

12 juli 2020

Menen De brandweer van de zone Fluvia rukte zaterdagnacht rond 1.45 uur uit voor een rokende, geparkeerde oplegger langs de N58 in Rekkem (Menen). Ter plaatse bleek er geen brand maar broei van de lading boomschors.

Enkele alerte jongeren op de terugweg na een avondje uit merkten op dat er rook uit de geparkeerde oplegger opsteeg. Ze verwittigden de hulpdiensten. De brandweer controleerde de lading en stelde vast dat er geen sprake was van brand maar van broei van de tonnen boomschors in de oplegger. Een meting met een warmtecamera leerde dat de lading zo’n 30 tot 35 graden had. In combinatie met de kille nachttemperatuur van zo’n 10 graden zorgde dat voor de rook. Gevaar voor brand was er op het eerste zicht niet waardoor de brandweer besliste om de oplegger ongemoeid te laten. De politie van de zone Grensleie zorgde wel voor een politielint aan de oplegger om te vermijden dat andere passanten ook door de rook misleid zouden worden en nog nieuwe meldingen naar de hulpdiensten zouden sturen.