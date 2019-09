Rode driewieler tijdens misviering gestolen LSI

01 september 2019

16u40

Bron: LSI 29 Menen Aan de Sint-Franciscuskerk in Menen is zondag rond 11.15 uur de elektrische rode driewieler van Luc Pottillius (72) uit Menen gestolen.

Dat gebeurde toen de man, die slecht te been is, de misviering in de kerk aan het bijwonen was. Hij stelde de diefstal vast toen hij de kerk verliet. Zijn nichtje Marlies deed op Facebook een oproep in de hoop de gestolen driewieler terug te vinden. “De fiets is een belangrijk transportmiddel voor mijn oom, meer dan zijn auto”, klinkt het.

Opmerkelijk detail: op de fiets staat een toeter in plaats van een fietsbel. Er is bij de politie aangifte gedaan. Er is een jongeman gesignaleerd die met de fiets van de Vedastuskerk in de richting van de Kerkstraat reed.