Rijselstraat niet langer afgesloten voor verkeer op zondag Alexander Haezebrouck

03 september 2020

18u08 0 Menen De Barakken in Menen worden op zondag niet langer afgesloten voor het verkeer. Dat werd woensdag goedgekeurd op de gemeenteraad.

Afgelopen zomer werd op zondag de Rijselstraat in de Barakken in Menen afgesloten voor het verkeer. Dat was beslist om een volkstoeloop te vermijden. Omdat het aantal coronabesmettingen verder afneemt wordt die maatregel nu versoepeld. “De Rijselstraat afsluiten doen we niet meer”, zegt burgemeester Eddy Lust (Open Vld). “De mondmaskerplicht blijft wel gelden, en de toegelaten snelheid is 30 kilometer per uur. Als de politie vaststelt dat er toch te veel volk samenkomt in de Rijselstraat kunnen we toch uit voorzorg de straat opnieuw afsluiten.”