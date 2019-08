Rekkemnaars kunnen nu online bankieren

in dorpshuis, want laatste bankautomaat is weg AHK

29 augustus 2019

15u00 0 Menen In het dorpshuis in Rekkem staat sinds kort een computer die bewoners kunnen gebruiken om te internetbankieren. Sinds eind vorig jaar beschikt Rekkem niet meer over een bankautomaat. “We bieden ook gratis sessies aan om de mensen te leren hoe ze via internet kunnen bankieren”, zegt burgemeester Eddy Lust.

De computer in het Dorpshuis is er gekomen op vraag van de Rekkemnaren. “Mensen die thuis niet beschikken over een computer kunnen dan hier toch al terecht om te bankieren”, zegt Bea Loosvelt, die destijds een petitie startte om een bankautomaat te houden in Rekkem. “Aan de andere kant is dit natuurlijk ook de oplossing niet, maar we zijn blij dat het stadsbestuur iets onderneemt.” Wie wil, kan zich inschrijven om gratis lessen te volgen over hoe je kan internetbankieren op de computer en op de smartphone. “We doen dat samen met Febelfin op 5 september in het Dorpshuis vanaf 14 uur in Rekkem”, zegt burgemeester Lust, die destijds mee de petitie tekende. “We zijn nog altijd in overleg met Febelfin, die begrip toont voor het protest. Er zijn nog kleine dorpen en gemeenten met hetzelfde probleem. Uiteindelijk is het aan de banken om te beslissen of ze investeren in een bakautomaat of niet, maar dan moet dat voor hen wel rendabel zijn natuurlijk.”