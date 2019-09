Reisbureau haalt affiche Thomas Cook van paneel AHK & MPM

24 september 2019

21u14 0 Menen Bij het reisbureau Reizen Dehaene in de Rijselstraat in menen haalden ze in afwachting van het nieuws over het mogelijke faillissement alvast hun reclameaffiche van hun paneel af. “Gelukkig hebben we geen klanten die vastzitten”, zegt mede-zaakvoerster Zoë Decrucq.

“We hebben aan onze gevel verschillende reismaatschappijen hangen, waaronder Thomas Cook”, vertelt mede-zaakvoerster Zoë Decrucq van Reizen Dehaene in de Rijselstraat in Menen. “In afwachting van het mogelijke faillissement van Thomas Cook hebben we die affiche inderdaad al naar beneden gehaald. Gelukkig hebben we geen klanten die vast zitten. Wel hebben we klanten die bijvoorbeeld volgend weekend een reis gepland hebben. Voor hen is het zoals bij ons afwachten om te zien of die reis door kan gaan. In het slechtste geval moeten we op zoek gaan naar een last minute als de klant een beetje flexibel kan zijn. Klanten die al iets voor volgend jaar hadden geboekt voor Thomas Cook moeten niet wanhopen. Voor hen hebben we tijd genoeg om iets anders te vinden.” Dinsdagavond bleek de Belgische afdeling van Thomas Cook toch nog gered nadat bleek dat ze hun werknemers kunnen betalen. De maatschappij vraagt wel bescherming tegen z’n schuldeisers om op die manier 501 banen te kunnen reden.