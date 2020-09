Reeën gespot in Menen: “Toch wel uniek dat we ze nu ook hier spotten” Alexander Haezebrouck

24 september 2020

20u09 0 Menen Natuurpunt De Leiemeersen Lauwe, Rekkem, Menen heeft met hun camera’s in groenzones afgelopen zomer reeën gespot. “We wisten al dat er reeën is het Preshoekbos leven, maar dat we ze nu ook treffen op de site Bramier in Lauwe en de groenzone langs de Noordkaai is toch uniek”, zegt voorzitter Jozef Bousse van Natuurpunt De Leiemeersen.

Redelijk unieke beelden zijn het, die Natuurpunt De Leiemeersen heeft kunnen maken. Daarop is te zien hoe reeën leven op de site Bramier en langs de groenzone aan de Noordkaai in Menen. “Dit is toch wel een ontdekking voor ons. We proberen de groenzones zo goed mogelijk te verzorgen en ervoor te zorgen dat de dieren er kunnen leven. Dat nu ook reeën de weg hebben gevonden naar die gebieden is echt wel geweldig nieuws.” De ree doet het goed in Vlaanderen, hun aantal is de voorbije jaren sterk gestegen. Er wordt geschat dat op dit moment zo’n 20.000 reeën in Vlaanderen zijn.