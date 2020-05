Recyclageparken van Wevelgem, Wervik en Menen gesloten tijdens hemelvaartweekend Alexander Haezebrouck

20 mei 2020

19u37 1 Menen De recyclageparken van Mirom Menen in Wevelgem, Wervik en Menen zijn in het hemelvaartweekend gesloten. Vanaf volgende week maandag gaan de parken opnieuw open, uitgezonderd in Wervik. “Kom alleen met dringend afval naar de recyclageparken”, zegt Jeroen Laseure van Mirom Menen.

De medewerkers van Mirom Menen maken de brug na de hemelvaartfeestdag op donderdag. “We verwelkomen de bezoekers graag terug vanaf maandag 25 mei”, klinkt het bij Mirom. “Traditioneel is het drukker in de parken na een verlengd weekend. Houd dus rekening met langere wachtrijen of kom op een andere dag. We willen dan ook nogmaals benadrukken om enkel met dringend afval naar de recyclageparken te komen. De coronamaatregelen die van kracht zijn, blijven volgende week ook gelden.”

Inwoners van Wervik moeten tot dinsdag wachten, want op maandag is het containerpark in de Robert Klingstraat nooit open. Het containerpark in Geluwe is maandag wel open. Dinsdag is dan de traditionele sluitingsdag in Menen en Gullegem (Rijksweg).