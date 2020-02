Recordaantal inwoners voor stad Menen Maxime Petit

05 februari 2020

17u02 3 Menen Het nieuwe bevolkingscijfer van Groot-Menen overschrijdt voor het eerst in jaren de kaap van 33.500 inwoners. Op 1 januari 2020 woonden in totaal 33.530 inwoners in Menen, Lauwe en Rekkem. Dat zijn er 172 meer dan in 2019 en bijna 1.000 meer dan in 2012. In deelgemeenten Lauwe en Rekkem wonen respectievelijk 8.462 en 4.988 burgers. Groot-Menen telt 16.936 vrouwen en 16.594 mannen.

“We zijn tevreden dat ons inwonersaantal blijft groeien”, aldus burgervader Eddy Lust. “Ik ben ervan overtuigd dat de verdere ontwikkeling van onze stad alsmaar meer mensen zal blijven aantrekken. We zijn met onze gezellige grensstad ook een prima geografische uitvalsbasis: vanuit Menen zijn er vlotte verbindingen die ons snel naar Brugge, Gent, Rijsel, Brussel, Antwerpen en naar onze kuststeden leiden. Bovendien zijn de vastgoedprijzen hier zeer aantrekkelijk voor onder andere jonge startende gezinnen. Ook kunnen nieuwe inwoners of mensen die graag in het centrum wonen, in het hart van onze stad terecht in de vele nieuwbouwprojecten die recent de aanblik van ons stadscentrum opwaardeerden. We zitten duidelijk in een positieve flow. Met de aangekondigde Leiewerken en de daarbij horende stadsvernieuwing zullen we hier de komende jaren ongetwijfeld een vervolg aan breien”, besluit een tevreden burgemeester. De stijgende bevolking heeft ook een invloed op de Meense kraamkliniek, waar alsmaar meer geboorten genoteerd worden. 2019 was voor de materniteit zelfs het drukste jaar van de voorbije twee decennia.