Rachel (79) wordt verrast met verzoekplaatjes aan huis: “Dit doet zo’n deugd na 11 weken eenzaamheid” Maxime Petit

25 juli 2020

16u56 4 Menen Omdat het Kotweekend -dat tegenwoordig als ‘Rekkem Congé’ door het leven gaat- vorig weekend niet kon doorgaan door de coronacrisis kwam de organisatie met een mini-alternatief op de proppen. Rekkemnaars mochten een verzoeknummer aanvragen voor een dierbaar persoon. Diskobar Düsseldorf deelde die klankcadeautjes zaterdag maar al te graag aan huis uit.

Met een tuinhuis op een aanhangwagen verraste het dj-duo een tiental Rekkemnaars. De verzoekplaten werden gewoon aan huis gedraaid en dat zorgde voor de nodige sfeer. Zo had Gert Loosvelt voor zijn mama Martine Viaene het liedje ‘Martine’ van Louis Neefs aangevraagd omdat ze een hele week zijn strijk had gedaan. Ook Nancy Soete uit de Murissonstraat kreeg de dj’s op bezoek want zij wilde dochter Arwen verrassen op haar lentefeest. Maar het opvallendste verzoek kwam ongetwijfeld van Tom Legley. Hij wilde zijn 79-jarige moeder Rachel een hart onder de riem steken met ‘Les Yeux de Ma Mère’ van Arno. “Dit doet enorm veel deugd”, reageerde de bewoonster van de Grote Weg 109 enthousiast. “Maar ik had het liever toch op voorhand geweten zodat ik mij toch een beetje kon opkleden”, lacht ze.

“Ik heb er een zeer lastige periode opzitten. Ik ga graag weg en ben graag omringd door veel volk. Plots moest ik 11 weken alleen thuis zitten. Ja, ik heb me dan eenzaam gevoeld. Gelukkig kwam thuisverpleger Antoon Coucke dagelijks langs voor de zorgen die ik nodig heb. Aan dat zeldzaam sociaal contact heb ik veel gehad. Ik moet altijd lachen als hij zelf een Dafalgan nodig heeft na een zwaar avondje. Eén keer vroeg hij zelfs of hij zijn hoofd eens onder de douche mocht steken als verfrissing. Daarmee heb ik leute gehad.”

“Leven in de brouwerij”

Vroeger ging Rachel graag naar optredens maar daarvoor is ze nu niet meer mobiel genoeg. “Jammer want ik hou van moderne muziek. Ik ben blij met de keuze van mijn zoon om een liedje van Arno te laten spelen maar eigenlijk ben ik nog meer fan van Niels Destadsbader.” Toen Diskobar Düsseldorf ook een nummer van haar favoriet Niels Destadsbader draaide, ging Rachel helemaal uit haar dak. Zoon Tom Legley zag het graag gebeuren. “Mijn moeder praat graag over de verplegers die haar komen verzorgen en eigenlijk is het verzoeknummer voor mijn moeder ook voor die verplegers. Het is een soort van bedanking voor hun zware opofferingen in de coronatijden. Dit optredentje zorgde ook voor leven in de brouwerij. Ja, ik heb er evenveel van genoten als mijn moeder.”

“Bedanking voor de Rekkemnaars”

Organisator van dit concept en voorzitter van ‘Rekkem Congé’ blikte tevreden terug op de toer door Rekkem met Diskobar Düsseldorf. “Normaal komen de Rekkemnaars naar ons festival en nu kwamen wij eens naar de festivalgangers. Je kan het gerust zien als bedanking voor hun jarenlange steun. Er zijn jaarlijks maar twee grote evenementen in Rekkem en die zijn beiden geannuleerd. In die zin vond ik het toch belangrijk om met dit alternatief naar buiten te komen. Dankzij het succes sluit ik zelfs niet uit dat er volgend jaar nog een vervolg aan gebreid wordt.”